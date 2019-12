Grève SNCF et RATP : les prévisions de trafic, ligne par ligne, pour le samedi 14 décembre

Deuxième week-end de grève. Le trafic SNCF et RATP sera de nouveau extrêmement perturbé samedi, 9e jour d'un mouvement massivement suivi à la RATP et à la SNCF. Le point sur le trafic, en Ile-de-France et dans le reste du pays.LES TRANSPORTS EN ILE-DE-FRANCE SAMEDILe trafic des métrosLignes 1 et 14 : trafic normal.Ligne 3 : Trafic très perturbé avec un intervalle de 6 minutes entre Pont de Levallois et Havre Caumartin entre 13 et 18 heures. Derniers départs des terminus vers 17h30.Lignes 4 et 7 : trafic très perturbé avec un intervalle de 6 minutes entre 13 et 18 heures et plusieurs stations fermées. Derniers départs des terminus vers 17h30.Lignes 8 : trafic très perturbé avec un intervalle de 10 minutes entre Pointe du Lac et Reuilly Diderot entre 13 et 18 heures. Derniers départs des terminus vers 17h30.Ligne 9 : trafic très perturbé entre Nation et Mairie de Montreuil (4 minutes d'intervalle et plusieurs stations fermées, derniers départs des terminus vers 17h30) et entre Pont de Sèvres et Franklin Roosevelt (6 minutes d'intervalle et plusieurs stations fermées, derniers départs des terminus vers 17h30) entre 13 et 18 heures.Lignes 2, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12, 13 : trafic interrompu.Orlyval : trafic normal.Le trafic des busLe trafic est très perturbé. Dans l'ensemble, la RATP assure que 60 % du trafic est assuré. Les prévisions ligne par ligne sont ici.Le trafic des tramwaysLigne T1 : en moyenne 2 tramways sur 3 avec un intervalle de 15 minutes.Ligne T2 : trafic quasi normal.Ligne T3a : en moyenne 4 tramways sur 5 jusqu'à 21 heures.Ligne T3b : en moyenne 4 tramways sur 5 toute la journée.Ligne T5 : trafic normal.Ligne T6 : trafic quasi normal.Ligne T7 : en moyenne 3 tramways sur 4.Ligne T8 : trafic normal.Le trafic des RERLigne A : trafic fortement perturbé avec 1 train sur 2 de midi à 18 heures.Ligne B : trafic très fortement perturbé avec 1 train sur 3 uniquement de midi à 18 heures. Interconnexion interrompue à ...