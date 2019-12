Grève SNCF et RATP : les prévisions de trafic, ligne par ligne, pour ce lundi 9 décembre

Grève, jour 5. Le trafic SNCF et RATP sera de nouveau extrêmement perturbé, voire inexistant, ce lundi, après déjà quatre journées d'un mouvement de grève très suivi contre la réforme des retraites.Côté RATP, le trafic est peu ou prou similaire aux deux premières journées de grève, jeudi et vendredi. La régie a d'ores et déjà annoncé que la situation serait la même mardi.La SNCF a de son côté demandé à ses usagers d'éviter les trains franciliens, car « l'affluence sera dangereuse ». La circulation sera cependant en légère amélioration, avec un TGV et un Transilien sur cinq.Les prévisions détaillées en Île-de-FranceLes métrosLignes 1 et 14 : trafic normal avec risque de saturation aux heures de pointe.Lignes 4 et 7 : trafic très perturbé avec 1 train sur 3 aux heures de pointe.Lignes 8 : trafic très fortement perturbé et ouverture uniquement en heures de pointe (6h30-9h30 et 16h30-19h30) avec 1 train sur 3 entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot.Ligne 9 : trafic très fortement perturbé et ouverture uniquement en heures de pointe (6h30-9h30 et 16h30-19h30) avec 1 train sur 2 entre Mairie de Montreuil et Nation et un train sur 4 entre Pont de Sèvres et Franklin Roosevelt.Lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7, 7bis, 10, 11, 12, 13 : trafic interrompu.Orlyval : trafic normal.Les busLe trafic est très perturbé. Dans l'ensemble, la RATP assure que 50 % du trafic est assuré. Les prévisions ligne par ligne sont ici.Les tramwaysLigne T1 : en moyenne 1 tramway sur 2 toute la journée.Ligne T2 : en moyenne 2 tramways sur 3 toute la journée.Ligne T3a : en moyenne 1 tramway sur 2, le service s'arrêtant à 22 heures.Ligne T3b : en moyenne 2 tramways sur 3 toute la journée.Ligne T4 : 3 tramways sur 4, uniquement aux heures de pointe.Ligne T5 : en moyenne 1 tramway sur 2 toute la journée.Ligne T6 : en moyenne 2 tramways sur 3 toute la journée.Ligne T7 : en moyenne 1 tramways sur 2 toute la journée.Ligne T8 : en moyenne 3 ...