Grève SNCF et RATP : la facture dépasse le milliard d'euros, selon Matignon

Le gouvernement a évoqué les "conséquences financières importantes" du mouvement social contre la réforme des retraites, alors que la grève dans les transports est entrée dans sa sixième semaine.

Des trains à quai, gare de l'Est (illustration) ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La grève contre le projet de réforme des retraites a coûté jusqu'à présent un montant "proche de 200 millions d'euros pour la RATP et environ 850 millions pour la SNCF" , soit plus d'un milliard d'euros, selon des chiffres communiqués par Matignon.

Ce mercredi 15 janvier, le gouvernement a mentionné ces "conséquences financières importantes" dans un communiqué à la suite d'entretiens dans l'après-midi entre le Premier ministre Edouard Philippe et Catherine Guillouard, la patronne de la RATP, ainsi qu'avec Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF.

Le gouvernement relève dans le même document "le mouvement progressif mais sensible de retour au travail des agents de la RATP et de la SNCF, après plus d'un mois de grève qui a très largement perturbé le quotidien et les vacances de Noël des Français".

Du côté de l'opposition, l'intersyndicale appelle à une nouvelle "journée massive de grève et de manifestation interprofessionnelle" le 24 janvier, jour de l'examen du projet de loi en Conseil des ministres,