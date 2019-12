Grève SNCF : échange ou remboursement des billets, mode d'emploi

À la SNCF, il y a la théorie et la pratique. La théorie, c'est celle répétée depuis des jours devant les micros par les cadres de la compagnie quand il s'agit d'expliquer comment échanger ou se faire rembourser son billet de train pendant la grève. Pour tous les TGV Inoui, Ouigo ou Intercités qui circulent pendant le mouvement social, les échanges et les remboursements des billets sont possibles, avant le départ, sans frais ni surcoût, même si ces titres de transport sont à la base ni échangeables ni remboursables. Pour cela, il suffit de se rendre aux guichets d'une gare, sur oui.sncf et même sur d'autres agences en ligne. Voilà pour la théorie. Dans la pratique, l'opération se révèle plus complexe selon les cas.Aucun train ne dessert votre destination mais vous en avez trouvé un qui arrive dans une gare proche. Comme il s'agit d'un trajet différent, vous ne pouvez pas échanger votre premier billet mais seulement vous le faire rembourser. Et le second peut très bien vous coûter plus cher. Par exemple, si votre Paris-Bordeaux est supprimé mais que vous dénichez un Paris-La Rochelle, le premier sera remboursé tandis que le second sera à votre charge au risque de payer plus cher puisque vous l'avez acheté au dernier moment.Votre train circule mais la gare n'est plus desservie. Soit vous échangez pour un autre train qui se rend dans la ville souhaitée : s'il y a une différence de prix, elle vous sera remboursée. Soit vous conservez votre billet et vous descendez dans une gare située en amont ou en aval de votre destination finale. Par exemple, l'arrêt Libourne (Gironde) est annulé, vous pouvez descendre à Poitiers (Vienne) ou à Bordeaux (Gironde).Vous ne parvenez pas à échanger l'un de vos trajets aller-retour qui a été supprimé. Conservez l'ensemble de vos billets. Achetez un nouveau ticket pour le trajet supprimé. Ce nouveau titre de transport sera remboursé via oui.sncf.Votre billet échangé ...