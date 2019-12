Grève SNCF à Noël : pour les usagers, c'est encore le grand bazar

Il n'y aura pas de miracle de Noël. Alors que le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari avait promis que 100 % des clients avec un billet de train allaient pouvoir voyager ce week-end de départ en vacances, la réalité est tout autre. Selon le plan de transport de la SNCF dévoilé ce mardi après-midi, 32 % des clients sont dans le flou en cette période de grève contre la réforme des retraites. Ces voyageurs, s'ils ont laissé leurs coordonnées au moment de l'achat de leur billet, vont recevoir un mail ou SMS leur indiquant que leur train est annulé. À charge pour eux de trouver un autre train.« Nous avons la capacité de les accueillir sur d'autres TGV », tente de rassurer Rachel Picard, la directrice de Voyages SNCF. Si, sur le papier, la SNCF a effectivement prévu suffisamment de places pour transporter les 850 000 passagers munis d'un billet et qui doivent voyager entre jeudi et dimanche, il y a un très un gros bémol. Ces places sont ouvertes à la vente à n'importe qui ! Ainsi, même ceux qui s'y prennent au dernier moment pour organiser leurs vacances peuvent récupérer un précieux sésame au détriment d'un voyageur resté en carafe. LIRE AUSSI > Comment la SNCF peut prévoir le trafic cinq jours à l'avance pour Noël« Techniquement, nous ne sommes pas capables de recaser les voyageurs sur d'autres TGV tout en empêchant les voyageurs sans billets d'en acheter », reconnaît Rachel Picard. Bref, dépêchez-vous d'échanger votre billet, il n'y aura pas de places pour tout le monde. Autre précision utile, parmi les trains disponibles, il est possible qu'aucun ne vous amène jusqu'au bout de votre voyage.Parce que des destinations, comme Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) ou Montélimar (Drôme) ne seront pas desservies. Il faudra alors trouver un billet pour une gare située à proximité et dénicher un autre moyen de transport afin de parcourir les derniers kilomètres. La SNCF a en effet ...