Grève RATP : les prévisions de métro, RER, bus et tram pour ce mardi en Île-de-France

Pas de trêve pour Noël. La RATP prévoit de nouveau un trafic « très perturbé » en Île-de-France pour ce mardi de réveillon dans les métros, bus, trams et RER. Dans les sous-terrains de la capitale, seules les lignes 1 et 14 fonctionneront normalement.Pour la journée du mercredi 25, la RATP prévoit un trafic encore plus réduit. Dans le métro, toutes les lignes seront fermées à l'exception des lignes 1, 14 et Orlyval qui fonctionneront normalement et toute la journée. Le RER A sera également fermé toute la journée. Le RER B fonctionnera, lui, avec 1 train sur 3 au départ de Massy et de Robinson en direction de Gare du Nord, uniquement entre 12h et 18h. Le trafic sera normal sur le réseau Tramway et 4 bus sur 5 circuleront en moyenne.À IMPRIMER > Notre carte des temps de parcours à vélo dans ParisVoici les prévisions détaillées pour ce mardi 24 décembre.Dans le métroLigne 1 et ligne 14 : trafic normal toute la journée.Lignes 4 et 7 : un train sur trois, uniquement en heures de pointe (de 6h30 à 9 heures t de 15h30 à 18h30). Plusieurs stations seront fermées.Ligne 8 : un train sur trois, uniquement en heures de pointe, entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot.Ligne 9 : ouverture partielle en heures de pointe uniquement. Un train sur deux entre Nation et Mairie de Montreuil. Un train sur trois entre Pont de Sèvres et Saint-Augustin.Ligne 10 : un train sur trois, uniquement en heures de pointe. Plusieurs stations seront fermées.Ligne 11 : un train sur trois le matin uniquement en heures de pointe. Plusieurs stations fermées.Ligne 2 : ouverture pour l'heure de pointe du matin uniquement, entre Anvers et Porte Dauphine. Un train sur trois en moyenne.Ligne 3 : ouverture uniquement pour l'heure de pointe du soir. Un train sur quatre entre Havre Caumartin et Pont de Levallois.Lignes 3bis, 5, 6, 7bis, 12 et 13 : trafic totalement interrompu.Dans le RERRER A : 1 train sur 2 en heures de pointe uniquement (de 6h30 à çh30 et ...