Grève RATP : la photo de quai bondé, preuve de bonne foi des retardataires

« Mais avez-vous bien regardé la photo que je viens de vous envoyer ? Le quai est bondé ! Cela fait 1h30 que j'attends un métro. » Sur le quai de la ligne 8 (Créteil-Pointe-du-Lac/Balard), ce lundi matin, station Maisons-Alfort Les Juilliottes, Louise, plaide sa cause au téléphone face à un supérieur hiérarchique manifestement peu enclin à entendre les raisons de son retard. Elle n'est pas la seule.À Paris et en banlieue, dans les transports en commun, ils sont nombreux, les bras en l'air, à immortaliser les conséquences de la grève, en cours depuis le 5 décembre contre la réforme des retraites. Le but ? Avoir une preuve de leur bonne foi en cas de retard au travail, voire un justificatif pour une absence.« L'image parlera, j'espère »« La tolérance au télétravail a fait long feu auprès de nos chefs. Désormais, il faut être présent. Le message est très clairement passé dans les équipes, mais je ne suis pas magicienne. Je ne peux pas me téléporter jusqu'à Opéra, enrage cette employée du secteur bancaire, dans le IXe arrondissement. C'est fou, kafkaïen, l'argument je ne peux pas me déplacer faute de transports n'est plus valable auprès de la hiérarchie. Alors j'ai pris la photo de ce quai surpeuplé pour l'expliquer. Si les mots n'ont plus de poids, l'image parlera, j'espère, d'elle-même. »Elle réussira, malgré tout, à se glisser dans un wagon au complet pour atteindre son lieu de travail. LIRE AUSSI > Grève : du mieux, vraiment ? Pourquoi le casse-tête perdure dans le métro« Avant les vacances, mon responsable m'a dit : laissons passer les fêtes, ça circulera mieux à la rentrée. Je n'étais pas très optimiste et j'avais raison, souffle Jordan, vendeur dans un magasin de sport du IVe arrondissement, lui aussi bloqué dans le Val-de-Marne. Dans l'équipe, nous avons un groupe WhatsApp. Mon boss est dessus. J'ai envoyé la photo de tout ce monde attendant le métro, ...