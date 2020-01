Grève RATP et SNCF : «Le plus stressant, c'est l'imprévisibilité»

Michel Lejoyeux, professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'université et chef de service à l'hôpital Bichat à Paris, est l'auteur du livre « Révélez vos super pouvoirs » (Le Livre de poche). Pour lui, le sens que l'on donne à la grève contre la réforme des retraites, dont le mouvement a débuté le 5 décembre, « va totalement changer la manière dont est intégré le stress. » LIRE AUSSI > Réforme des retraites : entre Paris et la province, une grève à deux vitessesQuel est l'impact des grèves sur le moral des Français ?MICHEL LEJOYEUX. Il faut se méfier des descriptions de psychologie collective. On n'a pas tous la même perception du mouvement social. Nous ne sommes pas un peuple de robots et égaux face aux situations de grèves. Imaginer un grand corps mental où tout le monde serait impacté de la même manière est très réducteur. Depuis un mois, je n'ai pas constaté d'épidémie de dépressions.Qu'est-ce qui fait que certains sont plus touchés psychologiquement que d'autres ?Le sens que l'on donne au mouvement va totalement changer la manière dont est intégré le stress. Si on est militant, on a le sentiment de participer à une cause : le stress est le même mais on estime qu'il en vaut la peine. L'engagement donne du sens. Pour le militant, c'est l'enjeu des retraites, l'inquiétude de l'avenir. L'équipement idéologique protège. Il est plus difficile de trouver du sens quand on est broyés dans le bus... Le niveau de colère est d'autant plus fort que l'identification aux grévistes et leurs objectifs sont faibles. J'observe une relation ambivalente, un sentiment complexe entre une gêne et un stress objectifs et, malgré tout, un certain espoir que les difficultés majeures exprimées puissent trouver une réponse.À quoi mène le stress ?Comme toute contrainte, il peut y avoir un impact anxiogène qui se transforme en fatigue, en une certaine résignation au prix d'un ...