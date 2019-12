Grève RATP et SNCF : ce jeudi, les applis de covoiturage ont fait le plein

Pour ce premier jour de grève contre la réforme des retraites, les Français ont pris les devants. Pour se rendre au travail ou vaquer à leurs occupations, les usagers habituels des transports en commun ont souvent fait appel au covoiturage de proximité.Selon les données que nous avons récoltées, toutes les plateformes de réservation et d'organisation de ces trajets partagés sur des courtes distances ont enregistré des hausses parfois spectaculaires de leur fréquentation.« La bonne nouvelle pour les passagers a été la solidarité des conducteurs qui se sont inscrits massivement les derniers jours pour proposer des trajets », positive Patrick Robinson Clough, le patron du service de covoiturage Citygo.Hausse des demandes de dernière minuteSon service spécialisé dans les trajets banlieue à banlieue a enregistré 15 000 nouveaux inscrits depuis le début du mois sur les 900 000 membres actifs.Depuis lundi, Citygo a observé trois fois plus de demandes de covoiturage qu'il y a une semaine. Avec parfois des réservations de dernière minute : + 70 % depuis mardi soir. Et rien que ce jeudi matin, ce sont 5 à 6 fois plus de covoiturages qui ont été demandés ou effectués depuis 5h30. VIDÉO. Grève du 5 décembre : « J'ai ressorti mon vélo de la cave » BlaBlaLines, l'application de covoiturage domicile-travail de BlaBlaCar, affirme elle que son nombre quotidien d'inscriptions explose depuis mercredi et prévoit que la tendance se poursuive sur les prochains jours.« On parle de facteurs entre six fois et dix fois le chiffre habituel », confie un porte-parole. Le service a franchi la semaine dernière la barre du million d'utilisateurs.15 000 nouveaux membres en deux joursLa plateforme de covoiturage Klaxit a, elle aussi, connu une hausse similaire des demandes et des inscriptions. Ainsi 15 000 nouveaux membres ont rejoint le service ces deux derniers jours.Sur le front des réservations de covoiturage, les chiffres se sont ...