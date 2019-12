Grève : rassemblements, blocages, bouchons les annonces de Philippe n'ont pas calmé les esprits

Le Premier ministre a détaillé mercredi les grandes lignes de la réforme des retraitesLes syndicats, dont la CFDT, ont tous marqué leurs désaccordsCe jeudi, c'est encore une journée compliquée dans les transports» Revivez les événements de la journée :20 heures. A demain. Rendez-vous sur notre site vendredi pour vous informer des perturbations dans les transports et sur les routes.19h15. « Irresponsable » de menacer les vacances. La ministre de la Transition écologique et solidaire a jugé «irresponsable » de la part de la CGT d'annoncer que les trains ne rouleront pas pour Noël.18h50. « On commence à être touchés, moralement et physiquement ». A Paris, les usagers des transports en commun commencent à se lasser de la grève. Retrouvez notre reportage ici. 18h15. Embouteillages humains dans le métro. Des images circulent sur Twitter des couloirs de la station Châtelet, complètement saturés. Châtelet: le couloir qui fait l'échange entre les lignes RER et les métros @Ligne4_RATP et @Ligne1_RATP est complètement saturé ce soir de #greve12decembre.@RER_A @RERB @RERD_SNCF pic.twitter.com/hIX1JJgjJA-- D Anthony (@AnthonyDepe) December 12, 2019 17h40. 544 km de bouchons en Ile-de-France ! Le rouge est partout ce soir, à l'heure où les travailleurs partent du boulot, sur la carte de trafic en temps réel du site Sytadin.17h15. Et à la RATP... au moins jusqu'au 17. Huit lignes de métro fermées, 1 train sur 2 en moyenne pour le RER A (sur les branches Cergy et Poissy), 1 train sur 3 pour le RER B... retrouvez ici toutes les prévisions.17 heures. Ça continue à la SNCF. La régie publie ses prévisions pour vendredi alors que la grève des cheminots se poursuit : il n'y aura qu'un TGV sur 4 en moyenne, 4 TER sur 10 ou encore 1 Intercités sur 4. 16h45. Les syndicats listent leurs revendications. Dans une déclaration commune, la CFDT, la CFTC, l'Unsa et la Fage (étudiants) estiment que, « malgré des ouvertures et ...