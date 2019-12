Grève : «Que chacun prenne ses responsabilités», prévient Édouard Philippe

« Il faudra que les trains roulent pour Noël », avait glissé Jacques Chirac, au début du mois de décembre 1995, à son ministre des Transports Bernard Pons. À l'époque, le président de la République fraîchement élu n'avait qu'une obsession : mettre fin au plus vite aux grèves d'ampleur contre le « plan Juppé » sur les retraites et la Sécurité sociale qui avait paralysé le pays. Quinze jours plus tard, le gouvernement finissait par plier en retirant sa réforme.L'histoire se répétera-t-elle aujourd'hui, alors que la CGT-Cheminots se dit prête à continuer la mobilisation contre la réforme des retraites pendant les fêtes et la traditionnelle trêve des confiseurs ? Pas si sûr. En tout cas, pas si l'on en croit le message de fermeté que continue d'envoyer l'exécutif ces derniers jours. LIRE AUSSI > Pour les fêtes, «plus de la moitié des voyageurs partiront», promet la patronne des TGV« Il ne faut jamais céder aux intimidations. Quand certains syndicats menacent le gouvernement de bloquer le pays à Noël, ce sont les Français qu'ils menacent », renvoie Matignon, qui dénonce « une opposition syndicale extrêmement dure, jusqu'au-boutiste », alors que le président Emmanuel Macron « a été aussi élu en 2017 pour sortir des sentiers battus, combattre les rentes et les corporatismes ». En clair, c'est circulez ! Quitte à ce que l'exécutif soit accusé de vouloir jouer le pourrissement. Par les Français, mais aussi par l'opposition. Ainsi pour Marine Le Pen, il faut qu'une « trêve » soit respectée pour Noël.« Tout n'est pas fermé »Mais le Premier ministre reste néanmoins vigilant, et quand même un peu soucieux pour la suite des événements. « Tout le monde voit arriver Noël avec inquiétudes. Noël, c'est un moment important », déclare Édouard Philippe au Parisien-Aujourd'hui en France, en enjoignant les syndicats réfractaires à faire preuve de plus de souplesse pendant ...