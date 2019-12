Grève : pourquoi ça ne va pas vraiment mieux dans le métro de Paris

Bonne nouvelle ! Ça va mieux dans les transports parisiens ce lundi 30 décembre, au 26e jour de grève contre la réforme des retraites. C'est en tout cas ce que l'on nous annonçait dimanche soir, la RATP promettant d'ailleurs « une amélioration significative par rapport au vendredi 27 notamment sur le métro et le RER », avec seulement deux lignes de métro fermées.Une présentation optimiste des prévisions trafic qui fait s'étrangler Arnaud Bertrand, président de l'association d'usagers Plus de trains. « Ça ne correspond pas à la réalité du terrain, ce n'est pas ce que les gens vivent », assure-t-il au Point. Pour prouver que la situation est loin de s'améliorer, son association a calculé le pourcentage de l'offre de transport assurée dans le métro. Et le résultat est sans appel : « 27 % de l'offre est assurée ce lundi, contre 24 % vendredi dernier, ce n'est pas vraiment une nette amélioration, sachant que les deux lignes automatiques assurent à elles seules 18 % de l'offre. »Seulement 2 % d'offre sur la ligne 12Pour calculer cet indicateur, Plus de trains a pris en compte plusieurs critères. D'abord les lignes ouvertes : certaines ne le sont que sur une petite portion. Ensuite, le nombre d'heures d'ouverture : à part la 1 et la 14, automatiques, ouvertes toute la journée, les autres lignes n'ouvrent qu'aux heures de pointe, où elles transportent en temps normal environ 50 % des voyageurs de la journée. Enfin, la quantité...