Grève : pour ne pas «abandonner» patients ou enfants à garder, ces salariés bravent les transports

Un itinéraire pas si loin d'un inventaire à la Prévert. « J'ai marché de mon domicile à la gare de Bondy en 30 minutes. Puis j'ai pris le RER E jusqu'à gare de l'Est, j'ai marché jusqu'à la gare du Nord pour emprunter la ligne 4 et enfin, je suis arrivée au travail en tram. » Il a fallu plus d'1h40 ce lundi et mardi matin pour que Sabrina (nom d'emprunt), 33 ans, puisse rejoindre la crèche où elle travaille, dans le XVIIe arrondissement de Paris. Mais même en période de grève, elle ne concevait pas de ne pas s'y rendre, car évidemment, impossible de travailler de chez elle.« À l'arrivée ce matin, les parents nous attendaient comme si on était le Messie », s'amuse la jeune femme qui, comme la quinzaine de salariées de sa crèche, habite loin de son lieu de travail. Elle a choisi, par souci financier et « pour ne pas abandonner les enfants », d'effectuer ces tribulations dans les transports jusqu'à la fin du mouvement de protestation contre la réforme des retraites.Pourtant, cela coûte à la jeune femme. Lundi soir, elle est rentrée chez elle à 19h30, après deux heures de trajet et fatiguée à l'extrême. « J'ai dû beaucoup marcher alors que j'ai été opérée il y a peu et on m'a mis une sonde. À cause de tous ces trajets épuisants, hier soir j'avais envie de vomir. »« Un père a proposé d'ouvrir une cagnotte pour nous louer un Airbnb »Sa direction a effectué quelques ajustements pour que Sabrina et ses collègues ne rentrent pas trop tard. La structure ouvre à 8h30 et ferme à 17h30, au lieu des habituels 7h30-18h45. « On essaye toutes de venir, mais nous n'arrivons pas toutes à l'heure. Et si les parents constatent les efforts que l'on fait, ils ne respectent pas tous ces horaires le soir... », regrette la jeune femme.Lundi, elle a demandé à son directeur l'autorisation de dormir dans la structure. « Il est d'accord, mais seulement si je n'y dors pas seule et pour ...