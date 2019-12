Grève : policiers, profs, BTP... comment le gouvernement a cherché à déminer

Alerte à la contagion ? Les jours précédant la grève - annoncée massive - du 5 décembre, le gouvernement a multiplié les promesses en direction de certaines catégories de profession. Par crainte, sans doute, que la mobilisation contre la réforme des retraites ne s'étende à d'autres dossiers chauds. LIRE AUSSI > Suivez ce jeudi de mobilisation dans notre directLe secteur du BTP, les agriculteurs, les professeurs puis les policiers ont successivement été reçus par l'exécutif, ou ont reçu des promesses par écrit. Castaner promet aux policiers de conserver des « spécificités » Mercredi soir, Christophe Castaner a envoyé un courrier aux différents syndicats de police pour tenter de rassurer les troupes. Dans cette lettre, révélée par France Info et dont nous avons également obtenu copie, le ministre de l'Intérieur promet que « des spécificités seront conservées pour les fonctionnaires qui exercent des missions régaliennes de sécurité et d'ordre public ».De quelles « spécificités » parle-t-il ? Les policiers disposent d'un statut particulier, commun aux autres membres de la fonction publique. Leur retraite correspond ainsi à 75 % de leur salaire des six derniers mois. Mais ils ont aussi leurs propres caractéristiques, notamment celle de pouvoir prendre leur retraite dès l'âge de 52 ans (à condition d'avoir 27 années d'ancienneté). « Les droits à un départ anticipé à la retraite resteront ouverts comme aujourd'hui, sans changement », promet d'ailleurs Christophe Castaner. Les policiers profitent aussi d'une bonification « quinquennale », en raison de la pénibilité de leur travail : pour cinq années travaillées, ils gagnent une annuité (quatre trimestres) supplémentaire. La réforme « permettra de maintenir des niveaux de retraite comparables aux pensions actuelles », assure le ministre. LIRE AUSSI > Retraites : c'est quoi le statut spécial des policiers, que Castaner veut « ...