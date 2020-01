Grève : "On ne peut plus empêcher les Français d'aller travailler", lance Valérie Pécresse

"Faites grève, mais pas aux heures de pointe", demande la présidente de la région Île-de-France aux grévistes des transports franciliens, alors les perturbations sont quotidiennes depuis début décembre.

Valérie Pécresse, le 15 novembre 2017, à Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

"Les grévistes doivent entendre ce message !" Après plus de quarante jours consécutifs de grève dans les transports d'Île-de-France, Valérie Pécresse a relancé un appel "à la reprise du travail", ce jeudi 16 janvier. "J'appelle surtout à la reprise du travail aux heures de pointe. Il faut respecter tous ceux qui veulent aller travailler", lance l'ancienne ministre. "Les grévistes doivent entendre ce message. Je leur ai fait entendre avant même le début de la grève. Faites grève, mais pas aux heures de pointe. On ne peut plus empêcher les Français d'aller travailler", a t-elle clamé sur le plateau de RMC/BFM TV .

Un gouvernement "dans l'esquive"

Valérie Pécresse a par ailleurs évoqué la réforme des retraites voulue par le gouvernement, déplorant l'absence de "mesure d'âge" dans le projet de loi et "la méthode" de l'exécutif qui consiste à ne pas dire "la vérité aux Français".

"Mon sujet aujourd'hui, il est simple: s'il n'y a pas de mesure d'âge dans cette réforme, il n'y aura pas d'équilibre et de sauvetage des retraites à terme". "Moi je partage complètement l'avis de toutes les personnes raisonnables qui disent on ne peut pas voter une réforme sans savoir comment elle sera financée", a poursuivi l'ancienne ministre du budget, pour qui le gouvernement est "dans l'esquive" et n'a pas voulu dire "la vérité aux Français".

"Le problème, c'est la méthode qui est employée et qui consiste aujourd'hui à nous dire, il y aura sans doute un trou dans la caisse, un trou de 20 milliards, plus peut-être les 7 ou 15 milliards de trou que le comité des retraites a mis en évidence", a-t-elle souligné.