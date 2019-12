Grève : mobilisation record émaillée d'incidents

L'essentiel :Le ministère de l'Intérieur parle de 806 000 personnes mobilisées dans tout le pays, dont 65 000 à Paris. La CGT de son côté revendique près du double (1,5 million), dans près de 250 manifestations, dont 250 000 à Paris.A Paris, le cortège est arrivé place de la Nation, son point de chute, où plusieurs manifestants se trouvent encore.Des incidents ont éclaté dans le cortège parisien où des black blocs ont allumé des feux et jeté des projectiles sur les forces de l'ordre au niveau de la place de la République, puis place de la Nation. Ces dernières ont répondu par du gaz lacrymogène. Tensions également à Nantes, Bordeaux et Rennes. Sur le parcours parisien, les commerçants se sont barricadés. De nombreuses voies sont aussi fermées à la circulation, ainsi qu'une quinzaine de stations de métro desservies par les rares lignes ouvertes.Côté trafic, les bouchons ont été moins impressionnants qu'attendu. Les travailleurs ont pu s'organiser à l'avance, prévoir des RTT, du télétravail ou encore du covoiturage. 90 % des trains étaient en revanche à l'arrêt.>>> Revivez les événements de la journée 20h30. La place de la Nation se vide. Les manifestants quittent progressivement la place de la Nation. La présence policière reste importante.20h. La préfecture de police évoque 11 490 contrôles préventifs et 90 interpellations à Paris à 19h30 en marge de la manifestation. 71 personnes ont été placées en garde à vue.19h35. Selon le ministère de l'Intérieur, 806 000 personnes ont manifesté dans tout le pays ce jeudi, dont 65 000 à Paris. La CGT revendique 1,5 million, dont 250 000 à Paris.19h30. Une personne blessée évacuée par les Street-médics. Une personne, apparemment blessée par les policiers selon les témoins, est évacuée par les street-medics, boulevard Voltaire. LP/Aubin Laratte 19h20. Selon un comptage réalisé par le cabinet Occurrence pour un collectif de ...