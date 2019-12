Grève : les vœux des cheminots à Macron

« Pour la nouvelle année, on lui dit à Macron, tant qu'on n'aura pas gagné, tant qu'il ne retirera pas sa réforme, on ne reprendra pas le travail », harangue dans son micro Fabien Villedieu de SUD-Rail. Applaudissements, hurlements, cris de joie, sans surprise à la gare de Lyon (Paris XIIe), où le taux de grévistes chez les conducteurs est le plus élevé de France (près de 80 %), les cheminots ont voté la reconduction de la grève pour le 28e jour d'affilée et même pour le 29e jour -à cause du 1er janvier, férié.Autour d'un brasier alimenté de palettes, de sapin de Noël et même d'étagères, à quelques centaines de mètres des voies, les grévistes anticipent sur la teneur des vœux que le président de la République pourrait présenter aux Français. « Qu'il dise qu'il a entendu son peuple, qu'il l'a écouté et qu'il prend les mesures pour le rassembler », exhorte Christophe, ancien employé de banque devenu conducteur de TGV depuis dix ans.«Quelle image Macron veut donner de lui ?»Plus pessimiste, Erik Meyer, secrétaire fédéral de SUD-Rail n'attend rien de spécial : « Ce sera de la langue de bois. Mais dans l'idéal, c'est qu'il prenne conscience qu'une majorité des Français ne veulent pas de sa réforme des retraites. » Du haut de son 1,90 m, Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT-Cheminots interroge : « Quelle image Emmanuel Macron veut donner de lui pendant ces vœux ? Celle d'un président qui rassemble et qui retire son projet ? Ou celle d'un réformateur envers et contre tout, au risque de fracturer davantage ? »Venu soutenir les cheminots, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, appelle le locataire de l'Elysée à faire preuve de « sagesse » en retirant son projet de réforme des retraites. « Si l'acte 2 du quinquennat doit commencer, c'est ce soir », insiste le leader cégétiste. « Mais attention », avertit Alexis Corbière (France Insoumise), ...