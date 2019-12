Grève : «Le réveillon de Noël dans le Finistère, c'est mort»

« Un joyeux Noël commence avec un joli sapin ! », clame l'affiche de ce Monoprix du XVe arrondissement de Paris. Mais des sapins, Stanley, le vendeur, en a encore beaucoup sur les bras, du Nordmann XXL à l'épicéa lilliputien en pot. « Les gens n'ont pas encore la tête à ça, mais ce week-end, ça va le faire », veut-il croire, alors que les transports en commun restent paralysés dans la capitale. Miracle, un client ! L'homme est à vélo, il est pressé. « Celui-là, vous pouvez me l'emballer ? » lance-t-il, avant de repartir l'arbre en équilibre sur l'épaule.A moins de deux semaines de Noël, chacun fait avec les moyens du bord pour que la fête soit au rendez-vous, malgré la perspective d'une poursuite éventuelle de la grève contre la réforme des retraites pendant les fêtes, notamment à la SNCF. Pour Guillaume, qui doit mettre le cap sur Bordeaux (Gironde), aux grands maux les grands moyens : « J'ai laissé tomber l'idée de prendre le train. On part en voiture de location, c'est plus sûr. A 600 euros, ce Noël-là va nous coûter chérot, grimace-t-il. Mais au moins, on aura de la place pour emporter les cadeaux ! » VIDÉO. Grève des cheminots : le patron de la SNCF demande une trêve pour Noël Chaque année, Marie-Anne, 70 ans, met un point d'honneur à réunir les siens chez elle, à Paris. Mais cette année, « l'ambiance est cassée », déplore cette grand-mère tirée à quatre épingles. « Toute cette violence, ces insultes aux stations de bus, ce n'est pas vraiment l'esprit de Noël », constate-t-elle en priant que les grévistes fassent une « trêve » pour les fêtes. C'est qu'une chaise pourrait rester vide autour de sa table de réveillon : celle de l'aînée de ses six petits-enfants. « Elle fait des études de commerce à Toulouse (Haute-Garonne). Mais aucun train ne circule. J'espère qu'elle pourra se débrouiller, sinon ce sera la première fois que je ferai un Noël sans ...