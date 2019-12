Grève : le patron de la SNCF demande aux cheminots de «faire une pause» pendant les fêtes

La trêve des confiseurs marquera-t-elle aussi une pause dans le conflit sur la réforme des retraites ? Rien n'est moins sûr, mais Jean-Pierre Farandou veut y croire. Alors que les cheminots s'apprêtent à entrer dans leur 10e jour de grève, le patron de la SNCF appelle ce vendredi les salariés grévistes de la compagnie à « faire une pause » pendant les fêtes.« La période des fêtes est un important moment de retrouvailles pour les familles. Vendredi prochain (début des vacances de Noël, ndlr), un grand nombre de nos concitoyens voudront voyager pour retrouver leurs parents, leurs enfants, leurs amis. Comme tous les ans, ils seront des millions à vouloir prendre le train pour assurer leurs déplacements », déclare Jean-Pierre Farandou dans une vidéo interne à l'entreprise. LIRE AUSSI > Une grève SNCF pendant Noël? C'est rare mais c'est déjà arrivé« Les familles - y compris d'ailleurs celles des cheminots - comprendraient difficilement que nos trains ne roulent pas, alors qu'ils comptent sur nous pour voyager », ajoute-t-il. Avant de demander très directement aux employés de la SNCF : « C'est pourquoi je m'adresse à tous les cheminots et aux organisations syndicales pour nous retrouver ensemble au service des Français pendant cette période. Je demande à ceux qui sont dans le mouvement de réfléchir à faire une pause durant les fêtes. » La colère des syndicats ne retombe pasVa-t-il être entendu ? À en croire le communiqué de l'intersyndicale envoyé aux médias ce vendredi soir, on peut en douter. « Lors de l'interfédérale de vendredi matin, les trois fédérations CGT - Unsa - SUD-Rail font le constat, qu'après neuf jours de grève, la détermination est très forte à la SNCF et dans d'autres secteurs professionnels », y écrivent les représentants syndicaux. Ceux-ci appellent les cheminots « à renforcer les actions interprofessionnelles décidées ces prochains jours sur le ...