Grève: le Parti communiste justifie les coupures d'électricité

À l'inverse, LR et RN ont fustigé les actions des grévistes.

Le secrétaire national du Parti communiste français (PCF), Fabien Roussel, a défendu les coupures d'électricité provoquées par des grévistes ces derniers jours. Il a estimé jeudi 19 décembre que le gouvernement en était responsable, et a demandé à ce qu'il "ne les pousse pas" à de telles actions "pour être entendus".

Il a assuré sur France 2 que "les coupures d'électricité se font sur des zones biens ciblées, des zones commerciales, des préfectures, des multinationales", autour desquelles "il peut y avoir des foyers". "Ils le regrettent, ils s'en excusent, ce n'est pas l'objet" , a-t-il défendu.

Et, a-t-il souligné, dans les Hauts-de-France où beaucoup de familles sont en situation de pauvreté, ils rétablissent l'électricité en heures creuses et ils rétablissent les familles coupées d'électricité (pour impayés, NDLR) : ce sont les Robins des Bois de l'énergie, et je les salue pour ça" , a lancé le député.

La ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne a condamné mercredi ces coupures dans plusieurs régions et demandé aux dirigeants de RTE et d'Enedis de "déposer plainte systématiquement".

"TOTALEMENT IRRESPONSABLE"

À l'inverse, le patron des députés LR Damien Abad et la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen ont dénoncé ces coupures d'électricité "irresponsables".

"C'est totalement inadmissible et surtout totalement irresponsable" , a fustigé M. Abad sur Sud Radio en espérant "que la justice prenne ses responsabilités". "Le droit de grève oui, le droit de bloquer les Français et d'emmerder tout le monde, non !", s'est-il exclamé.

Il a aussi mis en cause la responsabilité du patron de la CGT Philippe Martinez qui ne fait rien pour "condamner" et "endiguer" ces pratiques: "quand on est numéro un d'un mouvement syndical, que ce mouvement fait des actions illégales, il y a une responsabilité de la personne qui est en place", a estimé le député.

M. Martinez a fait valoir mercredi que "ces coupures sont ciblées" et qu'il "comprenait la colère des agents".

Dans un tweet, Marine Le Pen a aussi dénoncé des "méthodes honteuses et très dangereuses" en évoquant "encore des coupures d'électricité effectuées par des agents irresponsables ce matin à Perpignan".

"La contestation OUI, mais la mise en danger des Français NON !", a-t-elle ajouté.