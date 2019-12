Grève : la SNCF demande d'éviter les trains franciliens, «l'affluence sera dangereuse»

C'est un tweet très inhabituel qu'a envoyé vendredi 6 décembre dans la soirée le directeur général Transilien à la SNCF, Alain Krakovitch, dont le métier est de faire rouler pas moins de 600 trains, un jour normal de semaine, en région Ile-de-France : « Ce soir, Gare du Nord. Lundi ce sera pire », peut-on lire en accompagnement d'une vidéo montrant une scène de cohue sur un quai de RER, très, très encombré.Que des passagers excédés de devoir voyager serrés comme des sardines postent ce genre des vidéos, on a l'habitude ! Que la SNCF elle-même choisisse de mettre en avant ces images sur les réseaux sociaux afin d'alerter les voyageurs indique que la situation est sérieuse. Ce soir, Gare du Nord. Lundi ce sera pire. https://t.co/3TyWXmzgbe-- Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) 6 décembre 2019« On a constaté vendredi soir, avec le retour de voyageurs plus nombreux que la veille, et pas beaucoup plus de trains, une situation difficile, en particulier gare du Nord », explique Alain Krakovitch. Or, si les prévisions de trafic précises pour lundi, le cinquième jour de grève dans les transports contre la réforme des retraites, ne seront connues que ce dimanche à 17 heures, elles ne devraient guère s'améliorer par rapport à vendredi et ce week-end. A savoir environ 4 trains au maximum par heure sur certaines lignes de RER, contre 20 habituellement. Ce week-end, 15 % des trains de banlieue d'Ile-de-France, qui transportent habituellement 3,5 millions de voyageurs par jour (dont 1,4 million pour la ligne A, et 1 million pour la ligne B), circulaient.« Ne pas faire prendre de risques aux voyageurs »« Nous ne voulons pas faire prendre de risques aux voyageurs. Il est de notre responsabilité d'anticiper et de recommander aux voyageurs de ne pas prendre le train lundi. Cela est valable aussi pour mardi et mercredi inclus », poursuit Alain Krakovitch, qui appelle « très clairement les personnes à utiliser les modes de ...