Grève : la SNCF annonce 6 TGV sur 10 le week-end du 27 au 29 décembre

Six TGV sur 10 ce week-end. La SNCF a dévoilé ce mardi après-midi ses prévisions de trafic pour le week-end de chassé-croisé des vacances de Noël, entre le vendredi 27 et le dimanche 29 décembre.Le voyage est confirmé et garanti « pour la plupart » des 800 000 voyageurs ayant une réservation sur ces dates, les autres étant « invités » à échanger leur billet, a ajouté la compagnie, sans autre précision. La SNCF doit informer par message les clients ayant réservé un billet. LIRE AUSSI > Grève SNCF : échange ou remboursement des billets, mode d'emploiDans le détail, la compagnie annonce la circulation de 59 % des TGV sur l'axe Atlantique, 54 % des TGV Est, 49 % des TGV Nord et 68 % des TGV sur l'axe Sud-Est.Plus de 7 Ouigo sur 1074 % des Ouigo circulent également, ainsi que 41 % des trains Lyria entre la France et la Suisse, 50 % des trains Elipsos (vers l'Espagne), 67 % des TGV entre la France et l'Italie et 38 % des trains Alleo, vers l'Allemagne. La SNCF recense également 43 % des TGV intersecteurs (entre villes de province) en circulation entre le 27 et le 29 décembre.Il faudra compter en moyenne 20 TGV vers et depuis Lille par jour, 14 TGV pour Strasbourg, 18 pour Lyon, 17 pour Marseille, 28 pour Bordeaux et 18 pour Nantes.2 400 enfants pourront circuler avec « Junior & compagnie »« Pour les trajets en correspondances TGV + TER, seule la circulation TGV est d'ores et déjà garantie jusqu'au 29/12 », rappelle la SNCF, qui précise que la confirmation de circulation des TER est effectuée la veille à 17h sur le site ou l'application SNCF. LIRE AUSSI > Grève à la SNCF : il faudra attendre vendredi pour connaître les prévisions de trafic du week-endPar ailleurs, le service Junior & compagnie, qui permet la circulation d'enfants seuls, sera assuré entre le 26 et le 29 décembre sur les TGV « dont la circulation est garantie », annonce la compagnie, qui juge que « conditions de sécurité » ...