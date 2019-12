Grève : la SNCF affrétera 14 TGV dimanche pour permettre à 5000 enfants de voyager seuls

Soulagement pour des milliers d'enfants et leurs parents. Deux jours après avoir annoncé la suspension du 20 au 24 décembre de Junior et Compagnie, le service permettant aux enfants de voyager seuls, la SNCF a annoncé qu'elle allait affréter 14 TGV dimanche avec des accompagnateurs pour permettre à 5 000 enfants de retrouver leur famille pour fêter Noël. Un « dispositif équivalent » sera mis en place le week-end suivant, a annoncé la directrice générale de SNCF Voyages Rachel Picard.Selon un porte-parole de la SNCF, ce nouveau dispositif a été « rendu possible par de nouvelles ressources de conducteurs revenus au travail ». Dans le détail, un aller-retour est prévu entre Paris et Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon St Exupéry, Marseille, Strasbourg et Lille. Les gares se trouvant entre Paris et la ville d'arrivée ne seront pas desservies car « la disponibilité des agents en gare pour assurer les transferts et comptage des enfants n'est pas suffisante ». Les TGV Intersecteurs, qui relient deux villes de province, ne seront pas assurés.Un service à moitié prixLes familles qui avaient vu leur billet être annulé sont actuellement contactées par mail ou par SMS pour leur proposer d'inscrire leur enfant dans l'un des trains qui circuleront dimanche. Ils bénéficieront « exceptionnellement » d'une réduction de 50 % sur le prix du forfait Junior et Compagnie.La décision de la SNCF de suspendre le service d'accompagnement des enfants avait suscité une vive polémique. « Il y a de la communication gouvernementale qui met les cheminots en porte-à-faux et qui accusent ceux qui sont en grève de priver les grands-parents, les parents divorcés, de la visite de leurs enfants et en plus il y a une opération économique intéressante pour la SNCF qui préfère faire voyager des adultes au prix adulte (plutôt) que des enfants au prix enfant », s'était insurgé le numéro un de la CGT, Philippe Martinez.Le président du conseil ...