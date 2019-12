Grève : la RATP frappée par une vague d'arrêts maladie

Attention sujet sensible. Depuis le 5 décembre et le début de la grève reconductible contre la réforme des retraites, le nombre d'arrêt maladie a explosé à la RATP. Selon nos informations, sur le réseau du métro parisien, les arrêts maladie chez les 3000 conducteurs qui circulent sur les seize lignes ont bondi, parfois, de plus de 300 % entre la première quinzaine de décembre 2018 et celle de 2019.Ainsi, dans le détail, entre les 10 et 16 décembre 2018, le nombre d'arrêt maladie était de 141 en moyenne par jour. Il est passé à 446, entre les 9 et 15 décembre 2019. Soit une hausse de + 200 % sur la période comprise entre le 5e et le 9e jour de grève.L'augmentation atteint même + 321 % la deuxième semaine de grève. En effet, alors que le nombre d'arrêt maladie moyen des conducteurs de métro était de 137 par jour entre les 17 et 20 décembre 2018, il a été multiplié par quatre pour atteindre 578 par jour entre les 16 et 19 décembre 2019. Un pic a même été atteint le 15e jour de grève, soit le jeudi 19 décembre, avec 646 arrêts maladie déposés.« Pas de commentaire »Un constat que l'on retrouve sur les autres activités de la RATP. Ainsi, chez les 850 conducteurs de RER, les arrêts ont bondi de plus de 300 %. Et parmi les 15 000 machinistes qui officient aux commandes de bus, si la hausse est moindre, elle reste conséquente + 170 % pour la première semaine de grève et + 200 % la deuxième semaine.Contactée, la direction de la RATP confirme ces chiffres, mais ne souhaite pas les commenter. Il faut dire que le sujet est explosif. Derrière cette hausse vertigineuse une question se pose : pour éviter de perdre de l'argent et tenir plus longtemps, les grévistes se font-ils porter pâle ? Interrogé, l'Unsa, syndicat majoritaire à la RATP, n'a pas souhaité réagir. « Pas de commentaire, répond Baptiste Arsale, secrétaire général de l'Unsa-Transport. Je ne suis pas au courant de ces statistiques. » Un ...