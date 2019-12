Grève : la mobilisation s'installe dans la durée

Une nouvelle journée de mobilisation mardi a été décidée en intersyndicale.Le trafic de trains restera très perturbé ce week-end. Les transports en Ile-de-France seront encore paralysés samedi et dimanchePrès de 600km de bouchons cumulés ont été enregistrés en Ile-de-FranceEdouard Philippe présentera le projet du gouvernement mercredi >>> Revivez les événements de la journée 17h20. Le métro aussi sera encore touché par les grèves samedi et dimanche. Samedi le trafic sera totalement interrompu sur les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12, 13. Sur la ligne 9, 1 métro toutes les 4 minutes circulera entre Nation et Mairie de Montreuil. Sur la 8, 1 train circulera toutes les 5 minutes entre Reuilly-Diderot et Créteil. Sur la 9 il y aura 1 métro toutes les 5 minutes entre Levallois et Havre-Caumartin. Les lignes 4 et 7 fonctionneront de 13h à 18h et le trafic sera normal sur les lignes 1 et 14, automatiques. 16h50. Le trafic sera encore très perturbé ce week-end dans les transports parisiens. Seulement 1 train par heure sur circulera sur le RER D. Sur le RER A, il y aura 3 trains par heure de 12h à 18h, et 2 trains par heure sur le RER C en heure de pointe. 16h40. La SNCF annonce 1 TGV sur 6 en moyenne pour les journées de samedi et dimanche. Sur le reste du réseau ferroviaire, environ 15% des transiliens circuleront tout le week-end, seulement 1 TER sur 10 samedi et 2 sur 10 dimanche. Pour les Intercités il faudra compter sur 5% du trafic samedi et 10% dimanche. 16h07. Le Premier ministre a également répondu aux enseignants lors de son allocution. Il a assuré que le gouvernement voulait trouver des dispositifs pour éviter la diminution de leurs