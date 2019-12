Grève : la CFDT «encore très loin d'être d'accord» avec le gouvernement

L'essentiel :Un nouveau « Monsieur Retraites » a été nommé dans la nuit pour remplacer Jean-Paul Delevoye. Il s'agit de Laurent Pietraszewski, député LREM du Nord. La passation de pouvoirs s'est déroulée ce matin au ministère de la Santé.Édouard Philippe reçoit les syndicats à Matignon depuis 14 heures pour tenter de trouver une issue à la crise. Des concessions pourraient être faites aux syndicats réformistes sur l'âge d'équilibre, comme l'a expliqué Emmanuel Macron en conseil des ministres.Y aura-t-il mon train pour Noël ? C'est la question qui perdure malgré le « plan Noël » de la SNCF, les grévistes devant se déclarer 24 heures à l'avance.» Le fil de la journée de mercredi19h13. Ce sont aussi les fêtes pour les pickpockets. Conséquence de la grève et de la cohue dans les transports, « le nombre de plaintes pour vol a bondi de 30 % » depuis le début du mouvement social, estime un policier. Les vols à la tire sont si nombreux dans la capitale que les délais de rendez-vous pour déposer plainte grimpent à quatre semaines. Plus d'informations dans notre enquête à lire ici.18h50. Laurent Berger est toujours « préoccupé ». « On a senti une volonté de discussion et d'ouverture mais on est très, très loin encore d'être d'accord », déclare le secrétaire général de la CFDT. « On a constaté une nouvelle fois un désaccord sur l'âge d'équilibre (ou âge pivot, ndlr). Nous avons redit que nous ne voulions pas de cette mesure. »18h40. Berger est toujours à Matignon. Le patron de la CFDT s'entretient avec le Premier ministre depuis plus d'une heure. La réunion avec Philippe Martinez n'a duré qu'une vingtaine de minutes.18h30. Le service « Junior et compagnie » supprimé de vendredi à mardi. Selon France Bleu, ce service dédié à l'accompagnement des enfants voyageant seuls ne fonctionnera pas du 20 au 24 décembre pour permettre à un maximum de voyageurs de circuler ...