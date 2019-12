Grève : huit lignes de métro seront fermées le 1er janvier

La RATP l'avait annoncé en amont. Le trafic des métros parisiens restera « très perturbé » mercredi 1er janvier. Les prévisions se rapprochent de celles du 25 décembre. Huit lignes fonctionneront totalement (les lignes 1 et 14) ou partiellement, tandis que 8 lignes seront fermées, a annoncé mardi la RATP. Dans le détail, la ligne 2 circulera de 9 heures à 12 heures avec un train toutes les 12 minutes.Lire aussi Hubert Reeves ? Petit manuel de survie en temps de grèvePour la première fois, la RATP annonce l'ouverture de la ligne 13 entre les stations Les Courtilles et Saint-Lazare de 9 h 30 à 12 heures avec un train toutes les 10 minutes. Les lignes 8 et 9 ouvriront de 9 h 30 à 12 heures avec plusieurs stations fermées. La ligne 5 fonctionnera de 7 heures à 10 heures entre Bastille et Place d'Italie, puis de 13 h 30 à 17 h 30 entre Oberkampf et Place d'Italie. Enfin, la ligne 6 sera ouverte de 14 heures à 18 heures entre Nation et Place d'Italie.Trafic perturbé sur le RER A et le RER BLes RER A et B resteront très perturbés. De 12 heures à 18 heures, les usagers du RER B auront le droit à 1 train sur 3 entre 12 heures et 18 heures. Il y aura également toute la journée 1 train sur 4 entre Gard du Nord et Aéroport CDG/Mitry. Sur la ligne A, le trafic sera assuré sur la branche Cergy et prolongé de Nanterre Préfecture à la Défense entre 8 h 30 et 23 heures Le trafic des tramways sera...