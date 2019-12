Grève : hébergement, covoiturage... les Français jouent la carte de l'entraide

Voilà cinq jours qu'a débuté le mouvement de grève contre la réforme des retraites et Pascal, pour ne parler que de lui, commence à en avoir plein les pattes. Mais cet étudiant en première année de droit, qui depuis jeudi cavale deux heures par jour pour aller et revenir de la fac « comprend l'importance du problème des retraites » et l'enjeu de cette réforme dont l'architecture doit être dévoilée mercredi par le Premier ministre.Ce mardi, en ce deuxième « temps fort » de manifestations et de mobilisation, la SNCF et la RATP annoncent des perturbations identiques à celles vécues lundi par les voyageurs. Les routes, qui ont affiché un record de lenteur avec 600 km de bouchons cumulés dans la matinée en région parisienne, risquent aussi la paralysie. Dans les établissements scolaires, de source syndicale, la mobilisation se dessine aussi, moins massive que jeudi.Les réseaux sociaux, une aubainePascal, pour l'instant, résiste à la cohue éreintante, capuche contre capuche en attendant des bus qui n'arrivent jamais. Ou sous terre, à piétiner dans l'espoir de voir passer un RER B. Il préfère s'enthousiasmer pour la générosité de ces lointaines connaissances de fac, qui lui ont proposé spontanément un hébergement près de l'amphi. Vendredi, avec quelques copains, il s'est cotisé pour « partager un Uber » et éviter une randonnée forcée dès potron-minet. VIDÉO. Grève : gares et bus bondés, pluie... C'est la galère ! Ces exemples sont légion. Même ternies par une fatigue croissante chez les usagers, la débrouille et l'entraide battent aussi le pavé détrempé. A Melun (Seine-et-Marne), l'hôpital a mis à disposition 18 matelas pour ses personnels soignants en galère. Plusieurs lycées ont bricolé des forums sur Internet pour permettre aux élèves qui habitent loin de trouver des logements temporaires à proximité.Les réseaux sociaux, grande nouveauté par rapport aux paralysies de 1995 ...