Grève du 6 janvier : la mobilisation continue pour la rentrée

Nouvelle journée compliquée dans les transports parisiens. Toutes les lignes de métro sont ouvertes, mais attention, elles ne fonctionnent que très partiellementÉdouard Philippe sera à la manœuvre cette semaine pour tenter de trouver un compromisRichard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, avance une piste sur l'âge pivot18h30. Le niveau de bouchons est exceptionnel à cette heure de la journée. Le site Sytadin enregistre plus de 370km d'embouteillages à 18h30. Un niveau plus qu'exceptionnel à cette heure de la journée. 17h40. Du côté de la RATP, le trafic sera très perturbé mardi, mais aucune ligne de métro ne sera totalement fermée. Retrouvez l'intégralité des prévisions ici.17h15. Prévisions de trafic SNCF. 3 TGV sur 4, 1 Transilien sur 2 et 2 Intercités sur 5 en circulation mardi. Retrouvez l'intégralité des prévisions ici.17h. l'Unsa ferroviaire met fin à sa « trêve ». Le deuxième syndicat de la SNCF estime que « toutes (ses) revendications n'ont pas encore été satisfaites », a-t-il indiqué dans un communiqué. L'Unsa ferroviaire « appelle l'ensemble des salariés de la SNCF à poursuivre le mouvement de contestation », interrompue le 19 décembre dernier pour les congés de fin d'année.16h30. Plusieurs universités reportent leurs partiels. Quelques universités franciliennes ont dû reporter lundi leurs partiels en raison des difficultés d'accès aux campus liées à la grève contre la réforme des retraites. « Lorsque l'accès à certains sites est bloqué par des étudiants et autres manifestants, les examens sont suspendus pour éviter tout risque de violence. C'est le cas des partiels sur les sites de Clignancourt, Malesherbes et Michelet qui ne se tiendront pas lundi après-midi », a expliqué Sorbonne Université. À Bordeaux, les partiels sont reportés en psychologie, sociologie, anthropologie et sciences de l'éducation sur le campus de la Victoire en raison de « ...