Pour les médias internationaux, cette mobilisation rappelle que « les Français détestent le changement ». Le président « joue son mandat dans la mère de toutes les réformes, la retraite ».

Une forme d'incompréhension traverse les journaux de la presse étrangère qui évoquent la grève de jeudi 5 décembre en France. Sur le fond - la réforme des retraites - mais aussi sur la forme. « Grèves et protestations sont bien sûr une caractéristique bien connue de la vie française, du soulèvement étudiant de 68 aux manifestations des "gilets jaunes", qui ont surpris le gouvernement par leur vigueur et leur violence. Aucune autre démocratie occidentale n'a autant de tolérance pour les voitures brûlées et les vitrines cassées », écrit le Washington Post, pour qui les manifestations de jeudi pourraient être parmi « les plus importantes et les plus déstabilisantes ».

Commentant les raisons du mécontentement et le principe de la réforme, le quotidien américain rappelle que la France est le pays occidental « le plus redistributif » : « Les propositions de Macron sur les retraites ne paraîtront pas radicales aux observateurs étrangers, surtout aux Etats-Unis. » Il se demande donc si les tensions françaises ne sont pas au fond du même ordre que les mécontentements observés dans les démocraties occidentales, même si elles se manifestent « dans un style français », c'est-à-dire dans la rue et non dans les urnes.

Pour le New York Times, Emmanuel Macron fait face à « son plus grand défi depuis la crise des "gilets jaunes" ». « Le nouveau mouvement social interroge le style de management du haut vers le bas, du président français », alors qu'il avait promis « d'écouter davantage de voix avant de prendre ses décisions ». Le journal rappelle que les grévistes protestent contre « la réforme du généreux système de retraite, unique en son genre », quoique l'un « des plus compliqués au monde » : « L'âge moyen de départ à la retraite est parmi les plus bas des pays industrialisés, le montant des pensions est l'un des plus élevés. »

