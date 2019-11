Grève du 5 décembre : Valérie Pécresse a « très peur »

Elle est autant redoutée par les politiques que par les usagers de la RATP et de la SNCF. Dernière réaction en date, celle de la présidente de la région Île-de-France. Au micro de France Info mardi 19 novembre, Valérie Pécresse n'a pas caché son inquiétude. « J'ai très peur », a-t-elle lancé. Et pour cause, elle redoute une grève massive le 5 décembre, qui « plongera dans la détresse » les habitants d'Île-de-France. Dans un souci d'éviter une situation chaotique le jour J, Valérie Pécresse a confié avoir réclamé à la RATP, comme à la SNCF, un « service minimum aux heures de pointe ».« Si vous ne l'assurez pas, il faudra rembourser les voyageurs », les aurait menacés la présidente de région, selon ses propres dires. Et de renchérir : « La continuité des services publics doit être assurée dans la République française. » Valérie Pécresse affirme avoir « appelé les syndicats de la RATP et de la SNCF à faire preuve d'un esprit de solidarité. Ce droit de grève doit être compatible avec le droit des autres salariés à aller travailler », a tenu à rappeler celle qui craint « une grève générale qui emboliserait l'Île-de-France et plongerait dans la détresse des millions d'habitants en Île-de-France et dans toute la France ».Lire aussi Michel Richard ? Haro sur le plus spécial des régimes spéciaux de retraite !La date du 5 décembre suscite une véritable inquiétude depuis que des organisations...