Grève du 5 décembre : télétravail, RTT... comment faire si vous ne pouvez pas aller travailler ?

C'est bientôt la grève dans les transports et cette situation risque de perturber vos journées de travail... La loi n'a pas la solution miracle. Cependant, afin que les choses se passent pour le mieux, il est préférable d'anticiper et de convenir d'une solution avec votre employeur.Travailler de chez vous ? Dans les corps de métiers où le télétravail est possible, il n'est plus nécessaire de modifier le contrat de travail en amont de la grève. Depuis 2018, un accord collectif ou une charte encadrant les conditions peut suffire à fixer des règles claires applicables lors de conflits sociaux.« Dans ces accords on fixe les modalités. Par exemple, un stock de dix jours dans l'année, sous réserve que vous préveniez de telle manière et que vous n'en preniez plus de deux dans un mois, explique au Parisien Me François Vaccaro, avocat spécialisé en droit du travail. On peut même imaginer que l'accord prévoit la conduite à suivre dans l'hypothèse de difficultés externes à l'entreprise, comme celles qui touchent les transports. »En l'absence d'accordComment faire lorsque l'entreprise n'a pas d'accord sur le télétravail ? L'employeur doit a minima envoyer un e-mail attestant qu'il accepte que l'employé télétravaille le jour de la grève.Mais faute d'accord, il faut organiser la mise en place de ce dispositif exceptionnel en amont, surtout si le mouvement est susceptible de durer. « Il faut que le salarié puisse travailler de chez lui, avoir un ordinateur, avoir accès au serveur de l'entreprise, à ses dossiers..., ajoute Me Vaccaro. Dans les entreprises, où on a des représentants du personnel, il serait de bon ton de les consulter avant de le faire. Il faut garantir les droits du salarié, le temps de travail, le droit à déconnexion et qu'il soit assuré pour travailler à domicile. Un minimum de garanties pour sa sécurité et sa santé. »« Sans accord sur le télétravail, il y a un risque ...