Grève du 5 décembre : SNCF, RATP, enseignants, avocats... Le point sur la mobilisation à J-7

À une semaine de la grève du 5 décembre, les syndicats fourbissent leurs armes. Plusieurs millions de salariés du public et du privé sont appelés à cesser le travail le 5 décembre, pour dénoncer la réforme des retraites.La CGT, FO, la FSU et Solidaires ont pris l'initiative d'un mouvement de grève interprofessionnel. La CFE-CGC a appelé à manifester, la CFTC laissant ses syndicats libres de rallier le mouvement. LIRE AUSSI > Préavis, service minimum... les 10 mots à connaître pour comprendre la grèveDe nombreux secteurs d'activité seront concernés : métro, trains, bus, écoles, ramassage des ordures, etc. On fait le point. TransportsLes syndicats de la RATP promettent une mobilisation « aussi forte » que le 13 septembre, qui avait mis Paris quasiment à l'arrêt. Mais cette fois, ils appellent à une grève « illimitée ». Le secrétaire général adjoint de l'Unsa-RATP, Laurent Djebali, a indiqué mercredi au Parisien être « prêt à tenir jusqu'à Noël s'il le faut ».À la SNCF, trois syndicats représentatifs - la CGT-Cheminots, l'Unsa ferroviaire et SUD-Rail - ont aussi lancé un appel à un mouvement illimité. En déposant un préavis, la CFDT-Cheminots menace de faire grève et espère des engagements du gouvernement. LIRE AUSSI > Grève du 5 décembre : RATP, SNCF... pourquoi un «service minimum garanti» paraît peu envisageableEn outre, la CGT, FO et Solidaires appellent à une grève illimitée dès le 5 décembre dans le transport urbain et routier de voyageurs, de marchandises et de fonds. Un appel qui concerne également les ambulanciers, déménageurs ou les taxis.Dans le transport aérien, trois syndicats d'Air France particulièrement implantés auprès du personnel au sol ont déposé des préavis, mais les syndicats des personnels navigants n'ont pas appelé à la grève.Tous ces mouvements pourraient favoriser les transports privés alternatifs, comme les locations de vélos et de ...