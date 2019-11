Grève du 5 décembre : SNCF, RATP, écoles... qui va débrayer

Journée morte dans les transports, journée compliquée dans les services publics, et journée animée dans la rue. Voilà ce qui se profile pour le 5 décembre prochain, alors que les appels à faire grève ne cessent de se multiplier.Sur le railA la SNCF, les quatre syndicats représentatifs sont de la partie. La CGT-Cheminots, l'Unsa ferroviaire et SUD-Rail ont les premiers signé un appel unitaire à un mouvement illimité. La CFDT-Cheminots, restée jusqu'alors en retrait, a annoncé jeudi matin vouloir déposer à son tour un préavis de grève reconductible à partir du 5 décembre. FO, le cinquième syndicat, participe également. Laurent Brun (CGT) prévoit une grosse journée de mobilisation, y compris dans l'encadrement. Les voyageurs sauront « le 3 décembre dans l'après-midi » quels trains circuleront le 5, précise la direction de la SNCF.À la RATP, après l'électrochoc de la grève très suivie le 13 septembre, qui avait mis Paris quasiment à l'arrêt, les trois syndicats représentatifs de la régie - CFE-CGC, CGT et Unsa - appellent à une grève illimitée contre la réforme. « Ce sera une très grosse journée » au vu des « remontées du terrain et des déclarations des agents qui doivent prévenir à l'avance s'ils seront grévistes », explique Bertrand Hammache de la CGT.Sur la routeLa CGT et FO appellent à une grève illimitée dès le 5 décembre dans le transport urbain et routier de voyageurs, de marchandises, de fonds. Un appel qui concerne également les ambulanciers, déménageurs ou les taxis. « On fait ce qu'il faut pour que ce soit suivi », a indiqué Patrice Clos de FO Transports et Logistique. « Pour le transport urbain et le transport routier de voyageurs, des notifications avant préavis de grève, assez nombreuses, ont été déposées », par exemple « à Lyon, Montpellier, Bordeaux », a-t-il précisé. Dans le privé, aucun préavis n'est nécessaire.Dans les airsChez Air France, les ...