Grève du 5 décembre : seul un train sur dix circulera en France

Dans le détail, la SNCF prévoit un TGV sur dix, un Intercités sur dix et un TER sur cinq. Un point sur les perturbations sera fait chaque jour à 17 heures.

Le trafic ferroviaire sera très fortement perturbé lors de la journée de mobilisation du 5 décembre. La SNCF a annoncé, lors d'une conférence de presse mardi 3 décembre, qu'elle ne pourra assurer que 10 % du trafic, journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites.

La compagnie prévoit que circuleront :

Un TGV sur dixUn Intercités sur dixUn TER sur cinq.Le trafic des TER sera pratiquement nul en Bretagne et OccitanieLes RER seront très perturbés.

Trois syndicats représentatifs des cheminots - la CGT-Cheminots, l'UNSA ferroviaire et SUD-Rail - ont lancé un appel à un mouvement illimité. La CFDT-Cheminots, qui avait déposé un préavis de grève pour obtenir « des engagements clairs » du gouvernement, a appelé lundi « tous les cheminots à se mettre en grève reconductible » jeudi, faute d'avoir obtenu des réponses de l'exécutif.

La direction a fermé à la vente du 5 au 8 décembre les billets TGV inOui, Ouigo et Intercités pour favoriser les clients qui ont déjà un billet et dont les trains pourraient être annulés à cause de la grève. A partir de ce mardi, la SNCF fera chaque jour à 17 heures un point précis sur les perturbations pour les trains TGV inOui, Ouigo et Intercités afin que les clients puissent s'organiser.