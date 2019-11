Grève du 5 décembre : RATP, SNCF... pourquoi un «service minimum garanti» paraît peu envisageable

Aller plus loin que la loi de 2007. C'est ce que compte proposer Bruno Retailleau. Le sénateur LR veut en effet déposer une proposition de loi créant « le droit aux transports publics garanti », d'ici au 5 décembre, date de la journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites.Le président du groupe LR au Sénat recommande ainsi « la réquisition des personnels grévistes », en cas de mouvement de grève massif, « comme c'est déjà le cas pour les personnels hospitaliers ou les pompiers par exemple ». Bruno Retailleau veut donc pousser un peu loin la loi de 2007 instaurée par le gouvernement de Nicolas Sarkozy : le personnel gréviste doit informer sa direction 48 heures à l'avance, lui permettant de prendre des dispositions pour assurer un service.Une proposition de loi qui pourrait réjouir Valérie Pécresse. La présidente d'Ile-de-France Mobilités a en effet appelé à « voter un vrai service garanti de 100 % au heures de pointe ». « Il faut sanctuariser ces heures-là », a-t-elle souhaité, évoquant un droit à la continuité des services publics et un droit de grève aux heures creuses.« Dans les transports, il n'y a pas de danger de vie ou de mort »Dans l'état actuel de la loi, seuls certains agents publics doivent garantir un service minimum en cas de grève. C'est le cas notamment à Météo France et dans les hôpitaux, où le directeur de chaque établissement doit s'assurer que son service peut fonctionner en cas de grève. « Dans les transports, il n'y a pas de danger de vie ou de mort lors d'une grève », note Didier Mathis, secrétaire général d'Unsa-Ferroviaire, deuxième syndicat à la SNCF.Récemment, la loi de transformation de la fonction publique a durci la réglementation des agents des collectivités territoriales. En cas de grève du personnel de collecte et de traitement des ordures, du personnel des crèches, des cantines et des agents qui viennent en aide aux ...