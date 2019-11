Grève du 5 décembre : pour Louis Aliot (RN) les syndicats sont "inefficaces"

Selon le député du Rassemblement national Loui Aliot, les syndicats sont "complices du gouvernement". Il a tout particulièrement pris pour cible la CGT.

Le député des Pyrénées-Orientales Louis Aliot le 21 juin 2017 à Paris. ( AFP / THOMAS SAMSON )

"On peut être aux côtés des grévistes sans pour autant cautionner l'attitude des syndicats", a estimé le député RN Louis Aliot. Le député des Pyrénées-Orientales a jugé ces organisations "inefficaces" et "complices des gouvernements", visant en particulier la CGT.

Soutien "aux salariés, oui, aux questions sociales, oui, sur la retraite, oui, mais on n'est pas obligé de défendre les syndicats" , a-t-il estimé mercredi 27 novembre sur France 2, évoquant les revendications "justes" des grévistes.

Le 5 décembre, journée de mobilisation contre la réforme des retraites , c'est "une colère sociale qui va être nationale, mais elle ne sera pas seulement syndicale, et c'est là où ça devient intéressant", a-t-il ajouté.

Une "position qui est inefficace"

La présidente du RN Marine Le Pen, "elle, elle défend les salariés, les employés, les ouvriers, ceux qui sont victimes de la politique de M. Macron. Les syndicats, eux, sont systématiquement dans une position qui est inefficace", a-t-il insisté.

D'ailleurs, "la première parole de la CGT c'est de dire que les élus du Rassemblement national ne sont pas les bienvenus" dans les cortèges de manifestants le 5 décembre. Le secrétaire général du syndicat, Philippe Martinez, a estimé vendredi que "les solutions de gens qui sont racistes ne sont pas les bienvenues dans les mouvements sociaux".

Beaucoup de cégétistes au RN ?

Louis Aliot a critiqué la CGT, "un syndicat qui concerne moins de 7 % des salariés et dont les troupes sont de plus en plus favorables à ce que (le RN) propos(e)". Il a également souligné que " beaucoup de cégétistes viennent au RN (...) car ils considèrent que le combat syndical n'est plus efficace sur le terrain, en tout cas pas assez" .

Le RN semble partagé sur l'opportunité de manifester le 5 décembre contre la réforme des retraites aux côtés de la CGT. Les deux convergent pourtant souvent dans la contestation, au nom des mêmes catégories populaires.

Marine Le Pen a indiqué qu' elle laissait le "choix" à ses militants de descendre ou pas dans la rue . Si elle ne sera pas elle-même présente dans les cortèges, elle estime qu' "il y aura sûrement des responsables du RN qui iront" défiler contre cette réforme qui "sera le hold-up du siècle".