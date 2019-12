Grève du 5 décembre : peut-on dormir ou emmener ses enfants au travail ?

Cette journée s'annonce noire. La grève du jeudi 5 décembre devrait être massive et paralyser une bonne partie du pays. La SNCF a d'ores et déjà annoncé que seuls 10 % de ses trains circuleront, tandis qu'à Paris, le trafic des métros sera quasi-nul. Ce qui entraînera très probablement des bouchons sur les routes. Un grand nombre de salariés ont déjà anticipé des solutions mais certains pourraient se retrouver piégés et tenter, en dernier recours de ramener leurs enfants au travail, où d'y dormir.Puis-je dormir sur mon lieu de travail ?C'est interdit si ce n'est pas spécifiquement prévu. Les locaux professionnels sont régis par une législation bien spécifique. « Il est interdit d'héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial », peut-on à l'article dans le Code du Travail. Sans compter que la plupart des locaux professionnels ne sont pas adaptés pour l'hébergement. « Les locaux doivent en effet respecter des normes de sécurité, de taille pour pouvoir accueillir des couchages », note Julien Hadjadj, avocat spécialisé du cabinet Jadde.Sans compter qu'en cas de sinistre pendant la nuit, les assurances risquent de ne pas suivre si des employés dormaient sur place. Ajoutons à cela les normes en matière de respect de la vie privée... Celles-ci risquent de ne pas être respectées. Reste une solution d'hébergement à proximité du bureau. « L'employeur peut organiser à sa charge l'hébergement de son employé près du lieu de travail, mais c'est à sa discrétion », résout Julien Hadjadj. LIRE AUSSI > Mobilisation du 5 décembre : salariés grévistes, quels sont vos droits ?Puis-je emmener mes enfants sur mon lieu de travail ?Les employées de ma crèche municipale sont en grève et les enseignants de l'école primaire aussi. Que faire des enfants ? La question risque de se poser jeudi. Rien dans le Code du travail n'interdit la présence de son ...