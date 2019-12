Grève du 5 décembre, Otan... pour Macron, une semaine à hauts risques

« Macron, il joue tous les jours sa vie politique », assène un conseiller élyséen. Cette semaine, tout particulièrement. Car les jours qui viennent s'annoncent... noirs pour le chef de l'Etat. Ce lundi 2 décembre au soir, à peine avait-il achevé son hommage aux treize soldats tombés au Mali, qu'Emmanuel Macron se projetait déjà dans cet agenda de tous les dangers.D'abord, mardi et mercredi, à Londres, le sommet de l'Otan, instance que le président français avait dépeinte il y a quelques semaines en « état de mort cérébrale », une provocation ; jeudi, la grande journée de grève contre sa réforme des retraites ; quarante-huit heures plus tard, mobilisation des Gilets jaunes. Puis, au début de la semaine suivante, la synthèse de Jean-Paul Delevoye sur la concertation sur les retraites ; et enfin, un Conseil européen le 12 et 13 décembre au cours duquel il sera notamment question de défense et de climat. Deux fronts, l'un international, l'autre intérieur, sur lesquels le président va devoir faire face à de puissants vents contraires. « C'est le moment de mettre les bouchées doubles pour avoir un bilan sur la scène internationale, décrypte l'un de ses intimes. Et sur la scène nationale, c'est maintenant que se joue notre capacité à réformer ». Un ministre, plus cash encore, renchérit : « L'acte II démarre vraiment maintenant. Cette semaine, ça passe, et il pourra se plonger sur 2022, ou ça casse. »« C'est la 2e étape du quinquennat qui est en jeu »Début de réponse dès mardi après-midi, avec deux rencontres au sommet à Londres : un tête à tête avec l'Américain Donald Trump pour évoquer les opérations militaires au Sahel, puis juste après des retrouvailles forcément tendues avec le Turc Recep Tayyip Erdogan qui l'a décrit vendredi lui-même en « état de mort cérébrale ». Une charge d'une rare violence, sur fond de bras de fer autour de la présence turque dans le nord de ...