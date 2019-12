Grève du 5 décembre : nounou, voisins, parents d'élèves... comment faire garder ses enfants ?

A l'approche de la grève du 5 décembre, alors que de nombreuses écoles et crèches seront fortement perturbées, voire totalement fermées, trouver une solution de garde pour les enfants est devenue LA priorité des parents. Les sites de baby-sitting et d'entraide sont ainsi pris d'assaut pour anticiper la prise en charge des progénitures qui risquent de trouver portes closes devant leur établissement scolaire.Que faire lorsque poser une RTT, s'organiser pour travailler de chez soi ou faire appel à la famille n'a pas été possible ?Trouver un baby-sitterDe nombreuses familles se sont tournées vers Yoopies, première plate-forme de garde d'enfants en France. « On assiste à une augmentation de 87 % des annonces de garde ponctuelle pour le 5 décembre par rapport à un jeudi normal », témoigne Benjamin Suchar, fondateur de Yoopies. Le taux monte même à 103 % sur la seule région de l'Ile-de-France.« Ces chiffres vont certainement s'accroître. À ce stade, les parents pré-sélectionnent et contactent les profils qui les intéressent. Des profils à côté de chez eux, surtout, puisque les transports seront également touchés. Si le blocage de leur établissement se confirme, ils pourront valider la réservation en un clic et ainsi s'éviter la panique d'une recherche de garde à la dernière minute », poursuit l'entrepreneur. Il note aussi que les parents « ne demandent pas seulement pour le 5 décembre mais posent d'ores et déjà une option pour le lendemain. Ils envisagent un mouvement social très suivi et qui se prolonge. »Les voisins à la rescousseSur la plate-forme de mise en relation entre voisins, Nextdoor, depuis presque 15 jours, on prépare aussi ce « jeudi noir ». Le réseau d'entraide, qui regroupe 9000 quartiers dans 2800 villes, a vu affluer beaucoup de messages concernant l'organisation pour les enfants, juste derrière les sollicitations pour du covoiturage. « Ces demandes se concentrent pour ...