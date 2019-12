Grève du 5 décembre : nos conseils pour se déplacer malgré tout

À partir du 5 décembre, il faudra s'armer de patience pour se déplacer en France et en Île-de-France. Les grévistes de la RATP et de la SNCF seront en effet rejoints par les transporteurs routiers, les ambulanciers, les déménageurs ou les taxis, eux aussi appelés à la grève. Résultat, la France pourrait être immobilisée, comme en 1995 où pendant trois semaines, les Français n'ont pas pu se déplacer. Voici nos conseils pour ne pas rester à quai.Le covoiturage : être à l'affûtQue ce soit pour aller au travail ou pour une réunion importante à l'autre bout de la France, le covoiturage semble la solution la plus fiable. Déjà, le nombre de réservations explose. « Si votre destination n'est pas proposée, vous pouvez mettre en place une alerte pour savoir quand elle sera disponible car des trajets sont souvent à disposition au dernier moment », souligne BlaBlaCar. Les conducteurs ne pourront pas profiter de la grève pour faire exploser les tarifs : les prix sont plafonnés en fonction du nombre de kilomètres. LIRE AUSSI > Grève du 5 décembre : le plan du gouvernement pour circuler à ParisPour les distances plus restreintes, pour aller au travail par exemple, les trajets seront gratuits pour les passagers, via l'application BlaBlaLines, que ce soit en Île-de-France ou dans le reste de la France et les conducteurs défrayés de 1 à 5 euros selon la distance. La plate-forme incite les automobilistes à la solidarité : « remplissez votre voiture pour éviter les embouteillages et aider vos voisins ! »La voiture : utilisez les applis anti-bouchonsAutre solution possible : prendre sa voiture mais attention vous risquez de tomber dans les bouchons. Au printemps 2018, les grèves SNCF avaient provoqué certains jours des bouchons de plus de 400 km (contre 130 km en moyenne) en Ile-de-France. Et le 13 septembre, lors grève RATP, la région parisienne a connu jusqu'à 340 km de bouchons cumulés. Pour être sûr d'échapper ...