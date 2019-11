Grève du 5 décembre : Mélenchon appelle à une mobilisation du 5 au 7 décembre

Le gouvernement a une "peur bleue de ce qui va se passer le 5 décembre", selon l'insoumis.

Jean-Luc Mélenchon à Paris, le 5 novembre 2019. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Il espère un "5 à 7". Jean-Luc Mélenchon a appelé vendredi 29 novembre à une mobilisation contre la réforme des retraites du jeudi 5 au samedi 7 novembre, pour créer un "point de bascule" dans la contestation.

Le chef de file de la France insoumise estime dans une vidéo postée sur Twitter que si les manifestants sont "nombreux dans la lutte et dans la rue, ça peut être un point de bascule" face à un gouvernement qui "a une peur bleue de ce qui va se passer le 5" , journée de mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel des syndicats.

Et note que "tout le monde" pourrait manifester le samedi 7 "sans que ça coûte une journée de travail" . "Vous pourriez venir le 7, il y aura des gilets jaunes dans la rue. Si on était très nombreux ça ferait un 5 à 7: on passe du 5 décembre, on fait la grève massivement (...), et puis le 6, et puis le 7, le samedi, tout le monde serait là et pourrait participer à l'action", dit-il.

"DÉFENDRE UN BIEN COMMUN"

Aux jeunes qui pensent que se mobiliser ne sert à rien, le patron des députés Insoumis assure que "toute lutte finit par payer" même si "c'est pas instantané". "La non mobilisation, le résultat, c'est la vie que vous menez. Elle vous plaît ? Non. Alors faut vous mobiliser", lance-t-il.

Il appelle à "défendre le fondamental de ce à quoi on croit: une société de solidarité et de partage. Et on arrête de regarder dans l'assiette du voisin en disant 'il en a plus que moi', parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est défendre un bien commun", plaide encore Jean-Luc Mélenchon.