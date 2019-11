Grève du 5 décembre : les magasins de jouets redoutent le pire

Les spécialistes du jouet craignent que le scénario se répète. Un an après avoir subi de plein fouet le mouvement des Gilets jaunes, ils redoutent l'impact des grèves de décembre. « Nous avons tous à l'esprit ce qui s'est passé l'an dernier. Les magasins les plus touchés ont connu un recul de leur activité de 20 à 30 %, certains étaient au bord du dépôt de bilan », signale Philippe Gueydon, PDG de King jouet (240 magasins) et coprésident de la Fédération des commerces spécialistes des jouets et des produits de l'enfant (FCJPE). Si le secteur devait connaître une fin d'année similaire pour la deuxième fois de suite, ce serait difficile pour beaucoup d'entre nous. »La filière sort d'une année 2018 sombre avec un marché en baisse de 4 % dont « 2 % au moins sont dus aux Gilets jaunes, précise Michel Moggio, délégué général de la Fédération des industries Jouet-Puériculture. C'est un secteur saisonnier avec plus 30 % des ventes de l'année qui se font en décembre. » Craignant un blocage des routes qui empêcherait l'approvisionnement des magasins, les enseignes ont déjà alerté les pouvoirs publics pour qu'ils leur garantissent l'accès logistique.« On a de quoi tenir quelques jours... »« Dans la gestion de nos stocks, nous avons intégré et donc anticipé cette date du 5 décembre. On a de quoi tenir quelques jours. Mais pas des semaines », affirme Thierry Morvan, le directeur des opérations de la Grande Récré. « Et encore faut-il que les clients puissent aussi venir jusqu'à nous, sachant que les week-ends du 7-8 et du 14-15 seront les plus importants », ajoute Nathalie Peron-Lecorps, la directrice générale de Picwictoys.Cette année 2019 annonçait pourtant un léger rebond de la filière qui a aussi eu à « digérer » en 2018 le redressement judiciaire des enseignes La Grande Récré et de Toys'R'Us France. La première a fermé une cinquantaine de magasins. « Toute contrainte ...