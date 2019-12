Grève du 5 décembre : les commerçants demandent une trêve pour leur «survie»

Le Syndicat des indépendants et des TPE (SDI) représente les artisans, commerçants et dirigeants de TPE en France« À l'approche des fêtes de fin d'année, et alors que certains se réjouissent déjà des cadeaux qu'ils glisseront sous le sapin et des retrouvailles familiales qui s'organisent, nous, commerçants et artisans de proximité, lançons un appel. Depuis plus d'un an, nous voyons tous les samedis défiler sous nos fenêtres des Gilets jaunes, des avocats, des forces de l'ordre, des infirmiers... et nos clients tourner les talons. À Paris, Lille, Toulouse, Bordeaux ou encore Rouen, nous avons été nombreux à voir chuter notre chiffre d'affaires, de 20 à 30 % en moyenne. Certains d'entre nous sont noyés sous les frais bancaires, peinent à rembourser leur emprunt et ont même fermé boutique.Une mobilisation massive se prépare autour du projet de réforme des retraites à partir du 5 décembre et nous craignons pour notre survie. Paralysie du pays, repli des Français chez eux... nous présageons le pire et, selon certains syndicats, ce n'est que le début.La période des fêtes de fin d'année doit rester un moment de réconciliation, ne l'oublions pas. L'occasion de savourer un repas convivial autour d'une table bien garnie, d'échanger de bonnes adresses et de partager de belles surprises. Des moments que nous préparons pour vous depuis de longs mois, attentifs aux modes, aux envies, aux rêves... Nous recherchons les meilleurs produits pour vous faire plaisir, mais aussi pour vous proposer de bonnes affaires. En toutes circonstances, nous sommes là pour vous conseiller.Nous sommes le cœur des villes, mais vous êtes le cœur des commerçants. Sans personne pour pousser notre porte, nous ne pourrons maintenir l'activité qui vous est chère.Nous ne savons pas de quoi sera fait notre avenir. Que deviendront les commerces de proximité avec la multiplication des plates-formes de vente en ligne ? Que ...