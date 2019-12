Grève du 5 décembre : les agriculteurs seront-ils vraiment absents des cortèges ?

Ils pourraient être les grands gagnants de la réforme des retraites, tant décriée. Les agriculteurs, qui touchent aujourd'hui les plus faibles pensions du pays, devraient voir leur retraite minimale fixée à 1000 euros avec le projet du gouvernement. Pourtant, certains appellent à manifester ce 5 décembre. Explications.« Les agriculteurs ne se joindront pas au mouvement de jeudi ». L'affirmation est signée de la présidente du syndicat majoritaire des agriculteurs, la FNSEA. Sur la réforme des retraites, « nous ne nous associerons pas au mouvement du 5, nous portons nos revendications agricoles. Pour le secteur agricole, nous espérons qu'elle sera bénéfique », a déclaré Christiane Lambert, à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre Edouard Philippe le 3 décembre.« Nous sommes aujourd'hui un des secteurs les plus mal lotis en termes de retraites, 780 euros en moyenne pour les hommes, 580 euros en moyenne pour les femmes. Sur une carrière complète, c'est misérable de toucher ce niveau de retraite », a déclaré la présidente du syndicat agricole.Les retraités actuels exclus de la réforme« D'autres sont calculées sur les 25 meilleures années ou sur les six dernières années d'activité, [...] donc, si demain un euro cotisé donne les mêmes droits à tout le monde, ça ne peut être que mieux pour les agriculteurs », a assuré Christiane Lambert.Mais cette réforme, si elle améliore potentiellement le sort des futurs retraités agricoles, ne change rien au sort des retraités actuels. « On a des attentes sur la gestion du stock des retraités. Le projet initial proposé par André Chassaigne proposait de revaloriser leur pension, mais ça a été totalement abandonné. C'est pourtant une urgence », rappelle la Confédération paysanne, jointe par le Parisien.Le syndicat en appelle également à une « convergence » des luttes. « Nous ne sommes pas corporatistes, quand il y a un mouvement de convergence ...