Grève du 5 décembre : le spectre de 1995 et ses trois semaines de chaos dans les transports

es secrétaires généraux de la CGT et de Force ouvrière avaient défilé côte à côte pour la première fois depuis 1947.

Une manifestation contre la réforme Juppé à Caen, le 10 décembre 1995. ( AFP / MYCHELE DANIAU )

L'année 2019 va-t-elle se terminer comme s'est terminée l'année 1995 ? Cette année-là, une grève avait paralysé les transports et forcé le gouvernement de l'époque à reculer. Un scénario que les organisateurs de la grève du 5 décembre espèrent voir se reproduire.

Le 15 novembre 1995, Alain Juppé, Premier ministre du président Jacques Chirac, élu six mois plus tôt sur le thème de la lutte contre la "fracture sociale" , annonce une profonde réforme du système de protection sociale, structurellement déficitaire. Son plan prévoit un renforcement du contrôle de l'État sur l'assurance maladie et une augmentation des prélèvements sociaux, ainsi qu'un alignement des régimes de retraites des fonctionnaires et des entreprises publiques sur celui des salariés du privé.

Les fonctionnaires se mobilisent à partir du 24 novembre, jour où débutent trois semaines de manifestations et de grèves des chemins de fer et autres transports en commun. Le 28, les secrétaires généraux de la CGT et de Force ouvrière défilent côte à côte pour la première fois depuis 1947 . La CFDT de Nicole Notat est la seule grande centrale à soutenir l'essentiel du plan Juppé.

Des autostoppeurs à Paris, le 30 novembre 1995. ( AFP / JACK GUEZ )

Les manifestations rassemblent à leur apogée, le 12 décembre, un à deux millions de personnes dans toute la France.

Face à la paralysie des trains et métros, les habitants des grandes villes s'organisent, s'entraident. À Paris, les rues offrent le spectacle de longues files de marcheurs dans le froid de l'hiver. Mais malgré la "galère" pour des millions d'usagers, l'opinion se range du côté des grévistes.

Alain Juppé se veut déterminé et s'affirme "droit dans ses bottes". Mais, face à la mobilisation qui ne faiblit pas, il sera contraint de renoncer à la réforme des retraites tout en maintenant le reste de son plan.