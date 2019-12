Grève du 5 décembre : le résumé vidéo d'une journée de mobilisation très suivie

Retour en image sur le mouvement contre la réforme des retraites et les quelques tensions entre manifestants et forces de l'ordre.

L'appel à la grève générale n'a pas souffert du froid hivernal, le 5 décembre. Avec au moins 806 000 manifestants, selon le ministère de l'intérieur, et 1 million et demi, selon les syndicats, les manifestations se sont déroulées dans environ 70 villes. A l'origine de la mobilisation : le mécontentement face à une réforme des retraites envisagée par le gouvernement d'Edouard Philippe.

Les images tournées dans cette mobilisation nationale montrent des cortèges denses et variés. On y aperçoit aussi bien des étudiants, des douaniers ou même des pompiers. De nombreux « gilets jaunes » sont aussi visibles. Mais dans certaines grandes villes, comme Paris, Nantes ou Montpellier, on a assisté à des affrontements entre les forces de l'ordre et certains manifestants.