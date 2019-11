Grève du 5 décembre : le plan du gouvernement pour circuler à Paris

C'est un collaborateur du ministère des Transports qui a fait la simulation. Inquiet de la grève du 5 décembre, qui promet de paralyser les réseaux parisiens et franciliens, il a voulu en mesurer l'impact potentiel en réservant un trajet sur une plateforme de VTC, ce matin-là, entre le boulevard Saint-Germain et la station Châtelet-les Halles. Une course à... 785 euros pour 2,2 km ! Un abus singulier qui ne s'est pas confirmé quand nous avons, à notre tour, effectué cette simulation. « C'est une question d'algorithmes, explique-t-on au ministère, mais il y a clairement un risque d'inflation des prix. » Car, le 5 décembre, et probablement aussi les jours suivants, rares seront les moyens de locomotion. Le trafic pourrait notamment être quasi-nul sur le réseau RATP, qui transporte 12 millions d'usagers chaque jour. LIRE AUSSI > Des promotions sur la location de voitures, scooters, trottinettes et vélosEn discussion avec les VTC et les taxis pour limiter l'augmentation opportuniste de leurs tarifs, le ministre Jean-Baptiste Djebbari travaille surtout sur un plan de circulation « a minima » dans Paris intra-muros. Une tentative de mettre en place un service minimum, que la loi ne prévoit pas aujourd'hui. Les lignes automatisées du métro - la 1 et la 14 - devraient ainsi fonctionner, sauf si l'afflux massif d'usagers contraint la RATP, par mesure de sécurité, à fermer les stations. « Cela permet de couvrir l'axe Est-Ouest, fait-on savoir au ministère. Nous espérons aussi trouver des solutions sur l'axe Nord-Sud. » Concrètement, les lignes 4 et 7 pourraient être mises en service partiellement aux heures de pointe, si la RATP parvient à trouver le personnel nécessaire. Pour cela, elle a demandé à ses cadres non-grévistes de conduire les rames en cas de besoin. « Mais attention, ce n'est pas une solution durable si le conflit s'enlise, prévient-on à la Région Ile-de-France. Au bout de quelques ...