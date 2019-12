Grève du 5 décembre : la présidente de la RATP "présente ses excuses aux voyageurs"

Invitée de RTL mercredi matin, Catherine Guillouard a détaillé "le plan de continuité de service" mis en place par la RATP pour faire face au mouvement social du 5 décembre.

Catherine Guillouard, le 24 août 2018, à Paris. ( AFP / JOEL SAGET )

Les 12 millions d'usagers quotidiens de la RATP vont affronter un véritable "jeudi noir" le 5 décembre. Le trafic sur l'ensemble du réseau de la RATP sera "extrêmement perturbé" au premier jour de la grève illimitée contre la réforme des retraites, a annoncé mardi la direction, en précisant que onze lignes de métro sur seize seront fermées.

Ces perturbations du trafic sont plus importantes que lors de la précédente journée de grève à la RATP contre la réforme des retraites, le 13 septembre dernier, qui avait quasiment paralysé Paris et très fortement perturbé l'ensemble du trafic en Île-de-France.

Invitée de RTL mardi matin, a présidente de la RATP Catherine Guillouard a tenu à "présenter, au nom de la RATP, toutes les excuses à nos voyageurs". "On a construit un plan de continuité de service en trois dimensions qui est à la fois un plan de transports, de l'information voyageurs et un plan de mobilités complètement inédit par son ampleur", a-t-elle ensuite précisé.

30% des métros aux heures de pointe

Concernant le plan de transports, elle a rappelé que 30% des métros tourneraient en heure de pointe jeudi. Un métro sur trois circulera aux heures de pointe (5h30-9h30 et 17h-20h) sur la ligne 4, un sur quatre sur la ligne 7, ainsi qu'un bout de la ligne 9. Les lignes automatiques 1 et 14 circuleront normalement, "avec risque de saturation en heures de pointe", met en garde la direction.

Les RER A et B rouleront partiellement, et uniquement aux heures de pointe, où la moitié des RER A et un tiers des RER B circuleront. Sur le réseau autobus, un tiers du trafic sera assuré. La circulation des tramways sera aussi très perturbée, avec un tramway sur trois aux heures de pointe sur les lignes 1, 2, 3a, 3b et 5, tandis qu'il est prévu "toute la journée" un tramway sur trois sur les lignes 7 et 8, ainsi qu'un tramway sur deux sur la ligne 6.

Concernant le volet information voyageurs, Mme Guillouard a expliqué que "600 gilets verts aideront à canaliser les flux", y compris les touristes qui pourront avoir des informations grâces à des flyers en anglais.

Enfin sur le plan mobilités, la RATP "a mis le paquet", a-t-elle insisté, avant de détailler le dispositif : "le covoiturage financé par Île-de-France Mobilités, l'autopartage les scooters électriques, les vélos , les VTC, on a mis le paquet. À chaque fois, il y a des réductions de prix pour les usagers de la RATP sur le site RATP.fr". "Ça va faire l'équivalent d'une ligne de métro. Le 13 septembre on avait fait 50.000 voyages, là on compte en faire 500.000".

Des marges de négociations

Elle espère que cette grève reconductible ne passe pas l'année. "On est une entreprise qui en 2020 va avoir des enjeux phénoménaux. On rediscute notre contrat avec Île-de-France Mobilités, on rentre en concurrence sur certains marchés... Donc espérons que non. Mon objectif en tant que chef d'entreprise c'est que les parties se parlent, qu'il y ait un projet très concret sur la table et que les négociations démarrent", a-t-elle affirmé.

"Tout va dépendre de ce que va annoncer le gouvernement dans les prochains jours. Je comprends de ce que j'entends qu'il y a des marges de négociations", a-t-elle souligné.

En ce qui concerne les salariés de la régie de transports, un jour de grève sera un jour de salaire en moins, "c'est absolument certain"."Le droit de grève est un droit constitutionnel, protégé mais en nous sommes une entreprise de service public et nous devons faire le maximum de continuité de service", a conclu Catherine Guillouard.