Grève du 5 décembre : la double partition de la CFDT

La CFDT-Cheminots prendra part à la mobilisation du 5 décembre contre la réforme des retraites, mais pas la CFDT ! Drôle de partition qu'est en train de jouer la direction du premier syndicat de France. « La confédération ne déposera pas de préavis de grève », a confirmé jeudi 21 novembre Laurent Berger, quelques heures après le ralliement de dernière minute de sa fédération cheminote à l'appel à la grève. Et le secrétaire général de préciser : « Nous ne nous joindrons pas à une manifestation qui a pour mot d'ordre Non ! à une réforme systémique des retraites ». Une position qu'il dit assumer pleinement pour « faire avancer le dialogue ».Un soutien total à la réforme par pointsAu risque de ne pas être audible auprès de ses militants ? Laurent Berger balaye toute fausse note, n'y voyant aucune incohérence. Le syndicat des cheminots comme la centrale joueraient chacun leur partition. « Le gouvernement veut se payer les régimes spéciaux et tente une ultime fois de remettre le sujet sur les rails ! », ironise-t-il, justifiant ouvertement la colère des cheminots de la CFDT. Cette décision de déposer un préavis de grève a été prise « en totale cohérence » avec la centrale qui a approuvé ce choix « pour peser dans le rapport de force ».Quant à ce que défend la « maison » CFDT, Berger tient à rappeler le soutien indéfectible à la réforme universelle par points : « Depuis 2010, nous sommes pour une réforme de progrès social, à la seule condition qu'elle soit juste, insiste-t-il, et pas pour une réforme budgétaire ».Pas question de toucher à l'âge ou à la durée de cotisationS'il n'est pas question pour l'heure d'envoyer toutes ses troupes au combat, le secrétaire général n'écarte pas un tel scénario, à l'avenir, tant la « cacophonie » des ministres sur l'épineux dossier des retraites « brouille le message ».Pour lui, le gouvernement doit maintenant « sortir de ...